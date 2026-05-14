L’azienda statunitense d’intelligenza artificiale Anthropic ha lanciato dieci nuovi strumenti studiati per gestire alcune mansioni tipiche degli operatori di servizi finanziari. Come spiega Bloomberg, queste applicazioni sono in grado, per esempio, di redigere presentazioni per gli incontri con i clienti, esaminare i bilanci e segnalare i casi che richiedono una verifica di conformità alla legge. Inoltre Claude, il modello d’intelligenza artificiale dell’Anthropic, sarà in grado di lavorare meglio con software come Excel, PowerPoint e Outlook, e integrare i dati prodotti dall’industria finanziaria. L’offerta – destinata principalmente alle banche, alle aziende assicurative, ai gestori di patrimoni e agli operatori di finanza digitale – è un chiaro segnale della volontà dell’Anthropic di rafforzare la sua presenza a Wall street. Finora l’azienda si è affermata soprattutto grazie agli strumenti per la programmazione dei software, ma ora vuole “dimostrare che le sue tecnologie funzionano bene anche in altri settori”, nella speranza di battere la concorrenza della rivale OpenAi. A questo scopo l’Anthropic sta stringendo accordi di collaborazione con importanti aziende della grande finanza, come i fondi d’investimento Blackstone e Hellman & Friedman, o la banca d’affari Goldman Sachs. Dopo l’annuncio i titoli di aziende specializzate nella fornitura di dati e analisi finanziarie hanno registrato un calo: le azioni della FactSet Research Systems, per esempio, hanno perso l’8,1 per cento. ◆