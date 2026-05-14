L’8 maggio la corte costituzionale sudafricana ha accolto il ricorso del partito d’opposizione Economic freedom fighters che chiedeva di riaprire la procedura di impeachment _ del presidente Cyril Ramaphosa ( _nella foto ), in relazione a uno scandalo del 2022, in cui il leader non aveva denunciato il furto di mezzo milione di dollari nascosti in una delle sue case. Ramaphosa, scrive il Daily Maverick, ha escluso le dimissioni e vuole fare ricorso contro il rapporto della commissione parlamentare che lo accusa di gravi illeciti.