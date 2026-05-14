Astronomia Le osservazioni del telescopio spaziale James Webb hanno permesso di ricostruire per la prima volta le caratteristiche della superficie di un pianeta esterno al sistema solare. Lhs 3844 b, chiamato anche Kua’kua, è un pianeta roccioso grande circa il 30 per cento in più della Terra che orbita intorno a una nana rossa distante 49 anni luce. Secondo lo studio, pubblicato su Nature, è privo di atmosfera e la superficie è costituita da roccia scura simile al basalto.