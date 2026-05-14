L’11 maggio i ministri degli esteri dell’Unione europea hanno approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani responsabili dell’aumento delle violenze ai danni dei palestinesi nella Cis­giordania occupata. Israele ha condannato la decisione. Le misure erano state bloccate per mesi dall’Ungheria guidata dal premier Viktor Orbán, la cui opposizione è finita con l’insediamento del governo di Péter Magyar. Saranno sanzionati tre coloni e quattro loro organizzazioni, oltre ad altri rappresentanti del gruppo estremista palestinese Hamas. Per il quotidiano panarabo **Al Sharq al Awsat ** è un passo piccolo, ma benvenuto. Il libanese **Al Akhbar ** spera che possa essere il primo verso una politica europea più esigente nei confronti di Israele.