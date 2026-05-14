L’11 maggio i ministri degli esteri dell’Unione europea hanno approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani responsabili dell’aumento delle violenze ai danni dei palestinesi nella Cisgiordania occupata. Israele ha condannato la decisione. Le misure erano state bloccate per mesi dall’Ungheria guidata dal premier Viktor Orbán, la cui opposizione è finita con l’insediamento del governo di Péter Magyar. Saranno sanzionati tre coloni e quattro loro organizzazioni, oltre ad altri rappresentanti del gruppo estremista palestinese Hamas. Per il quotidiano panarabo **Al Sharq al Awsat ** è un passo piccolo, ma benvenuto. Il libanese **Al Akhbar ** spera che possa essere il primo verso una politica europea più esigente nei confronti di Israele.
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Questo articolo è uscito sul numero 1665 di Internazionale, a pagina 20. Compra questo numero | Abbonati