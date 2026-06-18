Açelya Yönaç
La casa turca
Neri Pozza, 208 pagine, 19 euro

Sono venticinque anni che Asena Bulut non torna a Istanbul. In un maggio anomalo, sotto la neve, si scopre straniera nella città dove ha aperto per la prima volta gli occhi.

Mayra Montero
La sera in cui Bobby non scese a giocare
Guanda, 256 pagine, 19 euro

Nell’Avana degli anni cinquanta Mario conduce un’esistenza tranquilla, finché sull’isola approda Regina, una donna affascinante con un figlio dodicenne, genio degli scacchi.

Silvia Andreoli
Il cuore della notte
Luiss University Press, 350 pagine, 16 euro

Un saggio noir e un’autobiografia onirica attraverso un itinerario delle dodici ore notturne.

Carla Fiorentino
L’altrove è un cane bianco
Fandango, 180 pagine, 16,50 euro

Violetta e Federico hanno una nuova scusa per tornare a Carloforte, in Sardegna, ed entrambi con l’isola hanno delle questioni in sospeso.

Xochitl Gonzalez
Anita de Monte ride per ultima
Fazi Editore, 408 pagine, 19,50 euro

Un romanzo che riflette con umorismo sul potere, sull’amore e sul mondo dell’arte contemporanea, mettendo a nudo le dinamiche delle élite.

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Questo articolo è uscito sul numero 1670 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati