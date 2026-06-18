A un mese dall’annuncio che il virus ebola era tornato nell’est della Repubblica Democratica del Congo, non è ancora possibile stimare la portata reale dell’epidemia. Secondo Reuters, “gravi lacune nella raccolta dei dati e la resistenza, a volte violenta, delle comunità locali ostacolano i tentativi di arginare i contagi”. L’epidemia si diffonde più rapidamente della capacità di risposta sul campo, ha denunciato l’ong Medici senza frontiere, preoccupata delle “pericolose lacune” a livello sanitario. Il 14 giugno le autorità congolesi hanno confermato 782 casi e 181 morti, la terza epidemia di ebola più letale mai registrata. ◆