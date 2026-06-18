“Il 2025 lancia un monito inquietante sul futuro dell’Asia”, scrive Scroll.in. “Il continente ha subìto ondate di caldo intenso, siccità, ritiro dei ghiacciai, temperature oceaniche elevate, sottolineando la necessità imperativa di sistemi di allerta precoce e di un’azione coordinata tra i paesi della regione durante gli eventi meteorologici estremi. Inoltre l’Asia meridionale è stata colpita in modo sproporzionato dall’innalzamento del livello del mare, dall’acidificazione degli oceani e dalle inondazioni. Lo dice un nuovo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale, secondo cui negli ultimi decenni l’Asia si è riscaldata più rapidamente rispetto alla media globale”.