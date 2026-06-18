Dopo quasi quattro anni in coma, è morta la principessa Bajrakitiyabha, la primogenita del re tailandese Maha Vajiralongkorn, figlia della prima delle sue quattro mogli. “La morte di Bajrakitiyabha, un tempo considerata una possibile erede al trono, ha riportato l’attenzione sulla successione in un paese in cui la monarchia ha un potere enorme”, scrive lo Straits Times. ◆
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1670 di Internazionale, a pagina 35. Compra questo numero | Abbonati