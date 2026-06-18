Dopo quasi quattro anni in coma, è morta la principessa Bajrakitiyabha, la primogenita del re tailandese Maha Vajiralongkorn, figlia della prima delle sue quattro mogli. “La morte di Bajrakitiyabha, un tempo considerata una possibile erede al trono, ha riportato l’attenzione sulla successione in un paese in cui la monarchia ha un potere enorme”, scrive lo Straits Times. ◆