◆ Il pomeriggio del 27 maggio 2026, dopo una serie di temporali, sulla zona della baia di San Francisco si è aperto un varco tra le nubi, consentendo a un astronauta a bordo della stazione spaziale internazionale di scattare questa foto della città.

L’immagine mostra due dei ponti più famosi della zona, il Golden gate, che collega la penisola di San Francisco con la contea di Marin, a nord, e il San Francisco-Oakland Bay bridge, che attraversa la baia verso est. Vicino al centro dell’immagine la lunga striscia del Golden gate park spicca nel denso tessuto urbano. L’altra zona verde visibile poco più a nord vicino al Golden gate è un’area protetta federale.

La prospettiva perpendicolare permette di vedere chiaramente il mosaico di griglie stradali tracciate sul territorio collinare di San Francisco nelle varie fasi di espansione della città. In pieno centro, Market street corre da sudovest a nordest e divide due griglie orientate in modo diverso, una allineata con la baia e una con la strada.

Lungo la costa nordorientale moli, banchine e altre strutture risalenti al diciottesimo e al diciannovesimo secolo si estendono nella baia, attraversata da portacontainer, navi da crociera e traghetti. A ovest le onde si infrangono su Ocean beach, la spiaggia sabbiosa lunga 3,5 chilometri adiacente al Golden gate park.–Nasa