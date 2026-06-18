Paleontologia A partire dai resti trovati nel nordovest della Cina è stata identificata una nuova specie di dinosauro (nell’immagine), chiamata Jian changmaensis. Si tratta di un piccolo predatore vissuto circa 120 milioni di anni fa.
Salute Uno studio sudcoreano basato sui dati di 4,5 milioni di persone e pubblicato su Nature suggerisce che passare alle sigarette elettroniche dopo aver smesso di fumare riduce notevolmente i benefici in termini di prevenzione del cancro.
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Questo articolo è uscito sul numero 1670 di Internazionale, a pagina 105. Compra questo numero | Abbonati