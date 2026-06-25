È di 35 morti il bilancio dell’attacco condotto il 18 giugno all’aeroporto internazionale di Niamey. “Due civili, 11 soldati e 22 assalitori sono stati uccisi, mentre 20 persone sono state arrestate”, riporta ActuNiger. A rivendicare l’attacco è stato il Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani, affiliato ad Al Qaeda. La capitale del Niger è bersaglio di gruppi jihadisti rivali e in espansione. È il secondo attacco di questo tipo in meno di cinque mesi: a gennaio quattro soldati erano stati feriti e 30 aggressori uccisi in un assalto all’aeroporto condotto da combattenti affiliati al ramo saheliano del gruppo Stato islamico.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 18. Compra questo numero | Abbonati