È di 35 morti il bilancio dell’attacco condotto il 18 giugno all’aeroporto internazionale di Niamey. “Due civili, 11 soldati e 22 assalitori sono stati uccisi, mentre 20 persone sono state arrestate”, riporta ActuNiger. A rivendicare l’attacco è stato il Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani, affiliato ad Al Qaeda. La capitale del Niger è bersaglio di gruppi jihadisti rivali e in espansione. È il secondo attacco di questo tipo in meno di cinque mesi: a gennaio quattro soldati erano stati feriti e 30 aggressori uccisi in un assalto all’aeroporto condotto da combattenti affiliati al ramo saheliano del gruppo Stato islamico.