Stati Uniti Il 2 novembre, al termine di un processo durato cinque settimane, Sam Bankman-Fried, fondatore ed ex amministratore delegato della borsa di criptovalute Ftx, è stato riconosciuto colpevole da un tribunale di New York di tutti e sette i capi d’accusa a suo carico, tra cui frode, associazione a delinquere e riciclaggio. La giuria ha stabilito che il manager ha usato in modo illecito i fondi dell’azienda, poi fallita nel novembre 2022. Ora Bankman-Fried rischia fino a 110 anni di prigione. Il giudice federale Lewis Kaplan annuncerà la pena il 28 marzo 2024.
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Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 95. Compra questo numero | Abbonati