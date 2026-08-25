Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Frédéric, 55 anni.

È con lei che condividerò i turni di guardia: tre ore al timone, noi due, ogni sei ore, giorno e notte. Non ci si ferma mai. Viviamo il momento presente, guardiamo gli arcobaleni salire dal mare per poi rituffarsi a centinaia di chilometri di distanza, osserviamo le stelle cadenti e parliamo delle nostre sensazioni.

La sera mi invitano a conoscere il resto dell’equipaggio, entro subito in sintonia con una ragazza tedesca che per navigare ha messo in pausa i suoi studi. Lavora già da un po’ sul Félin. Mentre lo skipper è un ex militare della marina britannica, simpatico ma piuttosto burbero, Lena è cordiale. Calorosa e sorridente, si preoccupa del benessere dei nuovi arrivati. Sembra quasi che la barca sia sua.

Nonostante i miei sforzi non trovo nulla, finché un giorno passo davanti al Félin, uno Swan 65 ormeggiato nel porto che farebbe morire d’invidia i miei amici appassionati di vela. Mi vesto bene per fare una buona impressione sullo skipper. Malgrado la mia mancanza di esperienza devo essergli sembrato abbastanza credibile, perché mi assume per una traversata atlantica fino alle Antille. Sono entusiasta all’idea di partire con degli sconosciuti!

“Vivo nel dipartimento delle Alte Alpi , una regione turistica dove lavoro come stagionale, il che mi permette di viaggiare nel resto del tempo. Nel 1988, l’anno dei miei 25 anni, decido di attraversare l’Atlantico a vela facendo una sorta di autostop nautico. Su consiglio di un amico vado a Palma di Maiorca, dove faccio qualche lavoretto sulle barche a vela, soprattutto pulizie o piccole riparazioni, per conoscere persone che possano prendermi a bordo.

Soli al mondo per un mese, condividiamo le nostre vite, in mezzo all’oceano. Per quanto mi riguarda, vivo una relazione libera e felice con la mia ragazza rimasta in Francia; Lena, invece, ha appena lasciato il fidanzato. Ha solo vent’anni ma ha già una grande esperienza: ha passato parte della sua vita nel Regno Unito e poi in Brasile, prima di trasferirsi a Maiorca. Ci confidiamo, ma ci sono anche momenti in cui stiamo vicini senza dirci nulla. Guardiamo la curvatura della Terra, con l’impressione di trovarci su un pallone blu.

Mentre il viaggio è quasi al termine, vorrei confessarle i miei sentimenti, che sono diventati sempre più intensi. Ma non oso, è troppo difficile. E se mi rifiuta, cosa facciamo? Non possiamo certo andare ognuno per la sua strada! Quando trovo il coraggio di parlarle, lei ha già capito. ‘Ma hai una ragazza in Francia, no?’. Io le piaccio, ma non l’idea di cominciare una storia sulla barca. ‘Staremmo troppo appiccicati’.

Dopo il nostro arrivo in Guadalupa, lo skipper tira fuori una bottiglia di champagne. Ho un nodo allo stomaco, non voglio lasciare né Lena né la barca. È un po’ come aver trovato la propria casa e poi, all’improvviso, ritrovarsi in mezzo alla strada. Ci stringiamo forte tra le braccia. Mi rendo conto di aver vissuto più un’esperienza di vita che di navigazione, che mi ha legato profondamente a Lena.

Per un anno ci scriviamo regolarmente. Una sera, mentre lavoro in un club di kayak nel dipartimento del Var, nel sud della Francia, vedo qualcuno avvicinarsi, è lei. Indossa dei sandali, pantaloncini e maglietta e ha lo zaino in spalla. È venuta a trovarmi senza avvertirmi, ma non sono sorpreso. Entrambi sapevamo che quel momento sarebbe arrivato. Quel giorno diventiamo amanti”.