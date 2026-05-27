“Mio marito si è innamorato di un’altra donna. Anni di matrimonio minacciati da un’altra persona: per uscire da questa crisi, proviamo il poliamore, cioè quell’etica delle relazioni amorose secondo cui i partner possono amare più persone contemporaneamente, in modo trasparente. Mi ha dato molto: ho riflettuto sulla mia dipendenza affettiva e mi sono innamorata di nuovo di mio marito, ho capito che non c’è solo la casa da comprare, il figlio da crescere o il mutuo da pagare.

In quanto ‘mono’ – così si definiscono i sostenitori della monogamia, al contrario dei ‘poli’ – sono molto gelosa. Decido quindi di provare anch’io il poliamore: mi iscrivo su un sito di incontri specificando che sono sposata, ma aperta ad altre relazioni. Mio marito sa tutto, è il mio migliore amico, l’ho perfino incontrato su questo stesso sito. È buffo: secondo l’algoritmo della piattaforma abbiamo un basso tasso di compatibilità.

Mi attira il profilo di un uomo, sembra gentile, la sua foto è cordiale. ‘Ciao’, gli scrivo in maniere un po’ goffa. Apprezza il fatto che sia stata io a fare il primo passo. Anche lui è sposato, e si definisce un ‘poliprincipiante’. La sua coppia è in crisi, sua moglie si è innamorata di un altro uomo. Ci accordiamo per un caffè. Nel frattempo, però, gli racconto che vado a una conferenza sull’abitare condiviso in un noto bar della comunità poliamorosa. ‘Non ho niente da fare, posso venire?’, mi chiede. La cosa mi spiazza un po’, i piani non erano questi; avrei preferito cominciare con un tête-à-tête, è più rassicurante.

Arriva in anticipo. Non assomiglia per niente alle persone che di solito mi attraggono: è molto alto, io sono bassa; è borghese, io ho un’estrazione popolare; è magro e rigido, io sono formosa e caraibica. Tutto in lui rivela il suo ambiente, tanto il lavoro che fa quanto gli oggetti che ha. Sono disorientata, faccio fatica a farmi un’opinione; do sempre una chance a tutti, ma lui è decisamente lontano dai miei soliti gusti.