“Qual è il primo giorno di una storia d’amore? L’incontro? La dichiarazione? Se è il primo contatto visivo, allora ho 14 anni e frequento una scuola media di Tourcoing, nel nord della Francia. La mia faccia è coperta di brufoli, faccio un trattamento abbastanza pesante che mi secca la pelle e i miei compagni di classe mi prendono in giro. Sono timida, complessata, insicura, insomma l’adolescenza in tutta la sua crudeltà. Nella nostra scuola c’è gente molto ricca, ma noi non lo siamo. Sono una studente nella media, vorrei essere invisibile. Un giorno, durante una lezione, un compagno disegna un cappio intorno al collo con il mio nome scritto in grande su un foglio bianco. All’epoca non sapevo ancora cosa significava la parola ‘bullismo’.

Così, per sfuggire alla scuola e ai soffocanti muri di mattoni di casa mia, mi iscrivo al coro della parrocchia. Ricordo la prima volta che sono entrata nella grande sala, e lui, Jean-Baptiste, già seduto dietro al pianoforte. È molto alto, un po’ sovrappeso e goffo, ma a me piacciono gli uomini alti, mi fanno sentire protetta. E poi suona bene, la cosa mi colpisce. Ci scambiamo qualche sorriso, man mano che le prove procedono mi accorgo che lui si mette sempre dove posso vederlo. Mi piace moltissimo, penso solo a lui, ma non riesco a sostenere il suo sguardo, abbasso gli occhi, mi vergogno di quello che sono.

Non ne parlo con nessuno, è il mio segreto, il mio tesoro, ho paura che gli altri se ne accorgano, Jean-Baptiste è il figlio di conoscenti dei miei genitori. Un giorno mia madre lo vede e dice: ‘Ah, come mi piacerebbe che fosse mio genero’. Gli anni passano, ci si vede, ci si parla, siamo amici ma non succede nulla. Lo invito alla festa dei miei 18 anni, lui ha sempre qualche chilo di troppo, mi dico che mi piace, ma che se riuscissi a trovare qualcuno un po’ più magro sarebbe meglio.

L’estate successiva siamo entrambi invitati a un matrimonio. Lui ha una giacca rossa e una camicia a fiori. Mia madre mi si avvicina: ‘Laure, figlia mia, ma sei cieca, non vedi come ti guarda’. Il mio cuore comincia a battere forte, forse è la volta buona, dopo tutti questi anni, tutti questi momenti mancati. Jean-Baptiste si avvicina al buffet, alza il bicchiere per un brindisi e prende la parola: ‘Ho qualcosa da annunciarvi, mi trasferisco negli Stati Uniti con la mia ragazza’. Io sono annientata dalla delusione, se almeno lo avessi saputo.