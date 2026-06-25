  1. Se il numero di bambini supera quello degli adulti, meglio darsi malati.
  2. Lo stesso vale per il numero di cani.
  3. La sosta all’Autogrill potrebbe durare per sempre.
  4. Finalmente puoi usare le tue scarpe da trekking.
  5. Andare all’outlet grandi marche non è una gita della domenica.

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Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati