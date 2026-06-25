- Se il numero di bambini supera quello degli adulti, meglio darsi malati.
- Lo stesso vale per il numero di cani.
- La sosta all’Autogrill potrebbe durare per sempre.
- Finalmente puoi usare le tue scarpe da trekking.
- Andare all’outlet grandi marche non è una gita della domenica.
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Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati