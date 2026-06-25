Il 23 giugno la Commissione europea ha ricevuto a Bruxelles una delegazione di taliban arrivati da Kabul, scrive il Guardian. È la prima volta da quando i taliban sono tornati al governo in Afghanistan nel 2021 e la visita ha suscitato le proteste di attivisti e di alcuni parlamentari europei. Il dialogo su come aumentare il numero di rimpatri degli immigrati afgani irregolari “che costituiscono una minaccia alla sicurezza dell’Ue” erano cominciati a gennaio, ha riferito un portavoce della Commissione. Dal 2021 migliaia di cittadini afgani hanno chiesto asilo nell’Unione. Secondo l’International rescue committee in Afghanistan il 40 per cento della popolazione soffre la fame e i taliban hanno ormai imposto un’apartheid di genere, relegando le donne nelle loro case.