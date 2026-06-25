Il gelato è ormai un bene di lusso. Negli Stati Uniti, scrive Bloomberg, il prezzo medio è aumentato del 35 per cento rispetto al 2019, quando era di 4,5 dollari. Non è raro trovare gelaterie in cui un cono con due gusti costa anche otto dollari. Gli esperti citano varie cause per spiegare il fenomeno, descritto come “una tempesta perfetta”: la pandemia di covid-19, il mercato del lavoro, i dazi di Donald Trump, ma anche le disuguaglianze economiche e i social media. Il problema principale però resta il rincaro degli ingredienti: negli ultimi sei anni il prezzo del latte è aumentato del 20 per cento, quello del cacao di più del 300 per cento, e quello delle uova del 600 per cento. ◆