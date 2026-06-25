Secondo uno studio della rivista Lancet, in India la principale causa di morte tra le donne sposate è il suicidio, scrive The Diplomat. Tra il 2014 e il 2020 le donne sposate sono state il 63 per cento del totale dei suicidi femminili nel paese. I dati più recenti forniti dal National crime records Bureau, relativi al 2024, confermano l’andamento. Le loro morti sono causate principalmente da problemi legati al matrimonio, in particolare dall’usanza della dote (ora vietata per legge), che le spose sono tenute a continuare a versare alla famiglia dello sposo. L’incapacità di soddisfare queste richieste può spesso avere esiti fatali: la donna finisce per suicidarsi o viene uccisa. Ogni giorno nel paese si contano almeno 15 morti legate alla dote. Il secondo motivo dei suicidi sono le pressione subite per generare figli maschi.