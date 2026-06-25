Il tempo degli animali segue ritmi diversi da quelli umani e ancora difficili da quantificare. La rivista Trends in Cognitive Sciences propone il concetto di “paesaggio temporale”, basato su cinque finestre chiave – sincronizzazione, revisione, attenzione, persistenza e stabilità – la cui durata varia da specie a specie. Comprendere le diverse organizzazioni dell’esperienza temporale potrebbe aiutare a spiegare comportamenti specifici e a ridurre alcuni rischi ambientali, come le collisioni degli uccelli con le turbine eoliche.