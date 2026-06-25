◆ In una delle prime immagini inviate a Terra dalla missione Artemis II ad aprile, l’emisfero visibile del nostro pianeta sembra completamente esposto al Sole, ma in realtà è illuminato dalla luce lunare. Un membro dell’equipaggio ha scattato la foto dopo che la capsula Orion ha completato la manovra d’inserzione nella traiettoria verso la Luna.

Nell’immagine la Terra eclissa il Sole, lasciando intravedere solo una piccola porzione della sua luce sul margine in basso a destra. Aurore verdi provocate dall’interazione tra le particelle cariche provenienti dal Sole e la parte superiore dell’atmosfera terrestre brillano intorno ai poli nord e sud, rispettivamente in basso a sinistra e in alto a destra. Il bagliore sfumato in basso a destra è la luce zodiacale, un fenomeno dovuto alla luce solare riflessa dalla polvere interplanetaria. L’oggetto luminoso vicino al margine inferiore destro dell’immagine è Venere.

Sulla superficie della Terra si distinguono le luci delle aree urbane in Spagna, in Portogallo e in Nordafrica (in basso a sinistra), nell’Africa subsahariana (centrosinistra) e in Brasile (centrodestra).

La tecnologia fotografica digitale, con l’aiuto della Luna piena, ha permesso di cogliere questi dettagli con una luminosità estremamente bassa. La sensibilità alla luce della macchina è stata impostata a 51.200 Iso, mentre per le normali fotografie diurne questo valore è 100 o 200. Nasa

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