“Il 18 giugno l’assemblea nazionale cubana ha approvato un pacchetto di riforme per rilanciare l’economia, in difficoltà per le sanzioni statunitensi e il blocco petrolifero imposto da Washington a gennaio”, scrive la Cnn español. L’obiettivo è aprire l’economia ai privati e consentire la partecipazione di investitori nazionali o stranieri nell’importazione e nel commercio dei combustibili.
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Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 27. Compra questo numero | Abbonati