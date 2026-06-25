“Il 18 giugno l’assemblea nazionale cubana ha approvato un pacchetto di riforme per rilanciare l’economia, in difficoltà per le sanzioni statunitensi e il blocco petrolifero imposto da Washington a gennaio”, scrive la Cnn español. L’obiettivo è aprire l’economia ai privati e consentire la partecipazione di investitori nazionali o stranieri nell’importazione e nel commercio dei combustibili.