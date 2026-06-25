In Inghilterra nessuna donna di età compresa tra i 20 e i 24 anni è morta a causa di un tumore al collo dell’utero tra il 2020 e il 2024, un periodo durante il quale i decessi attesi sarebbero stati circa 23, rivela uno studio pubblicato su The Lancet. I ricercatori attribuiscono il merito di questo risultato storico alla vaccinazione contro il papillomavirus, principale causa di questa malattia, che nel Regno Unito è disponibile gratuitamente per le ragazze di 12 e 13 anni dal 2008.