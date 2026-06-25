Il 18 giugno la camera bassa del parlamento dello Zimbabwe ha approvato un progetto di legge che estende la durata del mandato presidenziale da cinque a sette anni, consentendo al presidente Emmerson Mnangagwa di restare in carica fino al 2030. La misura, nota Africanews, aumenta le tensioni “in un paese in cui i critici del governo sono stati spesso arrestati”.
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Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 18. Compra questo numero | Abbonati