Due ordigni sono esplosi il 7 luglio a Damasco, vicino all’albergo dove alloggiava il presidente francese Emmanuel Macron, in visita nel paese, provocando un morto e 36 feriti. Qualche giorno prima, scrive Enab Baladi, un attentato in un locale della capitale aveva ucciso dieci persone. Nessun attacco è stato rivendicato.