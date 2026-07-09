Quando chiediamo al partner come sta, la risposta automatica è: “Bene”. Ma se cerchiamo un dialogo più profondo e una maggiore sintonia potremmo sostituire “come stai?” con “come ti senti?”, afferma Leslie John, scienziata comportamentale che insegna alla Harvard business school sul New York Times. John e suo marito si fanno questa domanda quando tornano a casa dal lavoro: è un modo per arricchire la conversazione, aprire il dialogo e magari raffrontare un problema o una preoccupazione .