Decine di migliaia di persone si sono radunate il 4 luglio a Tirana per la 35ª giornata di protesta contro i progetti turistici di Ivanka Trump, figlia del presidente statunitense Donald Trump, e di suo marito Jared Kushner. Il progetto prevede la costruzione di un resort di lusso, con diecimila camere d’albergo, nella zona protetta di Zvërnec, nel sudovest dell’Albania. Si tratterebbe di un investimento di circa quattro miliardi di euro, scrive il quotidiano olandese Nrc. Quella che era cominciata come una protesta per la salvaguardia della riserva naturale protetta e dei fenicotteri (da cui il nome di “rivoluzione dei fenicotteri”) si è trasformata nella più grande manifestazione della storia recente dell’Albania contro la corruzione, fino alla richiesta di dimissioni del primo ministro Edi Rama.