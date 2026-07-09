Il governo canadese ha commissionato al gruppo tedesco ThyssenKrupp Marine Systems la costruzione di 12 sottomarini. Il contratto, tra i più importanti nella storia della difesa canadese, vale più di 12 miliardi di dollari e con la manutenzione potrebbe superare i 70 miliardi. “I nuovi mezzi rafforzeranno la presenza militare di Ottawa nell’Artico”, spiega la Bbc. La commessa si inserisce nel piano di riarmo del governo di Mark Carney ( nella foto ), che punta ad aumentare la spesa per la difesa fino al 5 per cento del pil.
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Questo articolo è uscito sul numero 1673 di Internazionale, a pagina 27. Compra questo numero | Abbonati