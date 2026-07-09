Il gangster indiano Lawrence Bishnoi è stato incriminato dalle autorità statunitensi nell’ambito di un’inchiesta internazionale per aver organizzato l’omicidio dell’attivista sikh e cittadino canadese Hardeep Singh Nijjar, ucciso in Canada nel 2023, scrive Scroll.
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Questo articolo è uscito sul numero 1673 di Internazionale, a pagina 28. Compra questo numero | Abbonati