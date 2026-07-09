L’osservatorio Vera C. Rubin, in Cile, ha cominciato una mappatura ad alta risoluzione del cielo australe (nella foto la costellazione del Lupo). Per i prossimi dieci anni ogni notte raccoglierà dieci terabyte di dati e centinaia di immagini, riprendendo ciascuna regione circa 800 volte. Questo permetterà di monitorare fenomeni come supernove e comete: sono già stati identificati più di 11mila nuovi asteroidi. Inoltre contribuirà allo studio della materia oscura, dell’energia oscura e dell’espansione dell’universo.