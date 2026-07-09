Il sindaco di Mosca ha dichiarato il 7 luglio che le forze armate ucraine hanno colpito la capitale russa con circa 430 droni, “per la maggior parte neutralizzati dalla contraerea”. Gli attacchi sono avvenuti due giorni dopo i pesanti bombardamenti russi sulla capitale ucraina che avevano causato almeno 26 vittime civili. Le ostilità sono continuate con nuovi bombardamenti su Kiev e Charkiv e attacchi ucraini a infrastrutture petrolifere russe. Intanto il 6 luglio è stato trovato vicino a Kiev il corpo di Anastasiia Berezovska, la principale sospettata dell’attentato contro l’oligarca ucraino Vadim Ermolaev avvenuto il 29 giugno nel Principato di Monaco. La donna, 39 anni, era ricercata a livello internazionale con un mandato dell’Interpol. Secondo il Kyiv Independent la polizia ha fermato due sospetti: uno è un ufficiale in servizio presso i servizi segreti militari ucraini, mentre l’altro è un ex agente di polizia. ◆