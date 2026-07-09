“Il 6 luglio il governo del Venezuela ha diffuso un nuovo comunicato aggiornando il bilancio delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno, che ha colpito soprattutto lo stato di Vargas, nel nord: le persone morte sono salite a 3.535 e i feriti a 16.740”, scrive il sito indipendente Efecto Cocuyo. Più di 17mila persone sono rimaste senza casa e 856 edifici sono stati danneggiati. Molti sfollati vivono per strada o nei parchi. Le autorità evitano di parlare di dispersi, mentre le Nazioni Unite stimano che potrebbero essere circa 50mila. Molte squadre di soccorso internazionali stanno lasciando il paese. ◆