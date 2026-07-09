La tv e la radio di stato ungheresi, che per anni hanno seguito la linea politica dell’ex premier Viktor Orbán, hanno interrotto le trasmissioni: il 7 luglio su M1, la principale tv statale, è apparsa una schermata nera con la scritta: “I mezzi d’informazione pubblici non devono mentire. Ci scusiamo per averlo fatto per molto tempo” ( nella foto ). Le trasmissioni sono ricominciate, ma per ora senza i notiziari, scrive Der Standard.