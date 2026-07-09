Un gruppo di ricercatori dell’università del Minnesota è riuscito a costruire una struttura artificiale simile a una cellula, capace di nutrirsi, crescere e perfino dividersi. A differenza dei precedenti tentativi di creare cellule artificiali, basati sull’involucro di batteri esistenti, la SpudCell (cellula patata, nell’immagine) è stata assemblata interamente a partire da componenti chimici. Le sue funzioni sono limitate: non è in grado di produrre autonomamente i ribosomi, indispensabili per la sintesi delle proteine. Lo studio è stato pubblicato su bioRxiv ed è in attesa di revisione. Se i risultati fossero confermati, sarebbe il primo esempio di una cellula totalmente sintetica capace di completare un intero ciclo cellulare in laboratorio, e riaprirebbero il dibattito su cosa può essere definito un essere vivente.