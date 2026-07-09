Il 6 luglio la Cina ha lanciato in una zona del Pacifico meridionale dichiaratamente libera da armi nucleari un missile in grado di portare una testata atomica, scrive Nikkei Asia. Anche se i dettagli sul test non sono stati resi noti, Pechino prima del lancio ha avvertito alcuni paesi, tra cui Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea e Giappone. Il test è avvenuto nel giorno della firma di un trattato di difesa reciproca tra l’Australia e le Fiji. Non potendo intervenire per via diplomatica in base al principio di non ingerenza negli affari interni di altri paesi, Pechino è ricorsa a un’azione militare per mettere in guardia i paesi insulari del Pacifico dai rischi legati alla creazione di rapporti di sicurezza con Canberra, scrive The Diplomat.