“Sui suoi canali social, il 6 luglio il presidente uscente Gustavo Petro, il primo di sinistra nella storia della Colombia, ha invitato i cittadini a mobilitarsi il 20 luglio per commemorare il giorno dell’indipendenza e portare avanti il progetto di riforme sociali del suo governo”, scrive El Espectador. Petro ha poi annunciato che terrà il suo discorso di congedo come capo di stato il 20 luglio e non il 7 agosto, quando dovrebbe insediarsi il presidente di estrema destra Abelardo de la Espriella. Lo stesso giorno ha detto che rifiuta di riconoscere la vittoria di De la Espriella per presunti brogli.