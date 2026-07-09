- Se sei appassionata di principesse Disney e pensionati trumpiani, vai in Florida.
- Se prendi farmaci per perdere peso e non disdegni il botox, vai a Beverly Hills.
- Se vuoi vedere come il capitalismo si è mangiato gli hippy, vai a San Francisco.
- Se non vai d’accordo con lobbisti e guerrafondai, evita Washington.
- Se credi che il socialismo salverà il mondo, vai dritto a New York.
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Questo articolo è uscito sul numero 1673 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati