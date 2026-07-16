◆ Il festival Cortona on the move si svolge dal 16 luglio al 1 novembre 2026. Propone più di trenta mostre quasi tutte allestite nei palazzi storici della cittadina toscana. I lavori esposti compongono un racconto corale dell’Italia contemporanea, seguendo il tema Beautiful country, scelto dalla nuova direttrice artistica Renata Ferri. Personali, collettive e progetti inediti mettono in relazione fotografi italiani e internazionali. Sono esposti, tra gli altri, i lavori di Gabriele Basilico in dialogo con Angelo Leonardo, Antonio Biasiucci, Silvia Camporesi, Candida Höfer, Sohei Nishino, Kourtney Roy e Joel Sternfeld. Oltre alle mostre, sono in programma incontri e letture portfolio. Peninsula, che raccoglie i lavori di Arianna Arcara, Fabio Barile, Marina Caneve, Federico Clavarino, Matteo de Mayda, Giorgio Di Noto, Alessandro Imbriaco, Rachele Maistrello, Giulia Parlato e Giovanna Silva, è un progetto originale di Cortona on the move, ideato da Renata Ferri e prodotto in partnership con Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia e Fondazione CR Firenze.