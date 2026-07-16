Balene Negli ultimi due anni il numero di balene grigie (nella foto) trovate morte sulla costa occidentale degli Stati Uniti è stato insolitamente alto: nel 2025 sono state 179, contro una media di 43 all’anno tra il 2006 e il 2023, e solo nella prima metà del 2026 ne sono state contate 146. Questi numeri fanno temere che nell’oceano Pacifico sia in corso un nuovo evento catastrofico di mortalità dovuto al cambiamento climatico, scrive Science. La maggior parte delle carcasse infatti mostra segni di grave malnutrizione, e molti esperti pensano che la causa sia l’aumento delle temperature e la riduzione del ghiaccio marino nelle acque dell’Alaska, che sta diminuendo la quantità dei minuscoli crostacei di cui le balene si nutrono. I cetacei indeboliti dalla denutrizione sono inoltre più vulnerabili ad altre minacce, come le collisioni con le navi. Le balene grigie del Pacifico erano state cacciate quasi fino all’estinzione, ma a partire dagli anni settanta la loro popolazione era tornata a salire fino a un picco di 27mila esemplari nel 2016 grazie alle misure di conservazione. Da allora però si è già più che dimezzata, arrivando a 13mila individui nel 2025. Alcune associazioni ambientaliste hanno rivolto una petizione al governo degli Stati Uniti perché reinserisca la balena grigia nella lista delle specie protette, da cui era stata rimossa nel 1994.