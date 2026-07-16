L’offerta mondiale di diesel è destinata a subire una forte contrazione dopo la ripresa della guerra contro l’Iran e la decisione della Russia di sospendere le esportazioni di carburante. Questo vuol dire “prezzi più alti per i trasporti e per chi lavora nelle campagne e quindi un’inflazione più alta per tutti”, spiega il Financial Times. Il Cremlino, in particolare, è stato costretto a bloccare le esportazioni (in tempi normali pari a circa ottocentomila barili al giorno di diesel), perché la disponibilità di carburante sul proprio territorio è ridotta bruscamente dagli attacchi dei droni ucraini contro le raffinerie di petrolio. In Europa il prezzo all’ingrosso del diesel è di 135 dollari al barile. ◆