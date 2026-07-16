Il parlamento del Michigan, negli Stati Uniti, ha approvato una legge che chiarisce che bambini e adolescenti possono gestire liberamente bancarelle di limonata. “Sono stati quelli della nostra comunità a segnalarmi il problema, quando l’ufficio sanitario locale ha preteso che pagassero molte tasse per gestire il loro piccolo esercizio”, ha detto il parlamentare repubblicano Cam Cavitt, che ha promosso il provvedimento. La legge specifica che i minorenni possono gestire un’attività di ristorazione temporanea su proprietà privata senza bisogno di un permesso, purché il loro fatturato lordo sia inferiore a cinquemila dollari all’anno.