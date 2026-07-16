Astronomia Per la prima volta delle molecole di zuccheri sono state individuate nello spazio interstellare. Un’analisi spettroscopica indica infatti la presenza di grandi quantità di eritrulosio in una nube di gas e polveri vicino al centro della Via Lattea. Secondo lo studio, pubblicato su Nature Astronomy, queste molecole potrebbero essersi formate prima del sistema solare ed essere state trasportate sulla Terra dagli asteroidi.
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Questo articolo è uscito sul numero 1674 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati