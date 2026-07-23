Le autorità vietnamite hanno arrestato Nguyen Thanh Nam, autore di un libro su Ho Chi Minh che secondo il governo di Hanoi contiene materiale “antistatale”. Altre quattro persone coinvolte nella pubblicazione del libro sono finite in carcere, scrive la Reuters.
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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 29. Compra questo numero | Abbonati