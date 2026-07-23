Andy Warhol. American dream
Sky Arte, domenica 26 luglio, ore 21.15; Now

Interviste e archivi raccontano il percorso dell’artista, dalle umili origini della sua famiglia slovacca fino ai memorabili anni della Factory.

La leggenda di Zagor
OpenDdb

Il musicista pesarese Mirko Bertuccioli, o Zagor Camillas quando si esibiva con la travolgente band I Camillas, è morto nell’aprile 2020. Questo ritratto raccoglie i ricordi di amici e sodali, per celebrarne creatività ed eredità.

Qualcosa di grande
RaiPlay

Giovanni è uno dei tanti senza fissa dimora del centro di Roma. Ha affrontato sfortune, dipendenze, malattie e solitudine, ma grazie a compagni di strada e alle reti di solidarietà non ha perso la voglia di vivere e di sorridere.

Tutta vita
Apple Tv+, Prime video, Rakuten Tv, Timvision

A Trieste nel febbraio 2025 si sono riuniti alcuni dei più grandi musicisti e nuovi talenti del jazz italiano, chiamati dal pianista e compositore Stefano Bollani. Il film documenta preparazione e dietro le quinte di quel memorabile concerto.

Vis ta vie
Arte.tv

La regista Tahani Rached, nata in Egitto ma cresciuta in Canada, è tornata al Cairo, nel quartiere di Bulaq, per ritrarre gli avventori di un piccolo caffè dove ironia, senso di comunità e musica aiutano ad affrontare le difficoltà della vita.

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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 78. Compra questo numero | Abbonati