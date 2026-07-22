Se mettiamo insieme le ricerche più rigorose sui divieti dei cellulari a scuola, l’elemento più stridente probabilmente è che spesso dicono cose opposte. L’unico vero test randomizzato, su 17mila studenti universitari nell’India orientale, ha notato un salto di qualità significativo per chi non usava più il telefono; lo studio più ampio per numero di scuole coinvolte, 40mila istituti secondari statunitensi, ha concluso che le variazioni nei voti erano trascurabili o addirittura negative. Stesso oggetto, criteri diversi, esiti discordanti.

È un paradosso da cui vale la pena di partire per capire perché negli ultimi dieci anni – con il rendimento scolastico di ragazze e ragazzi che è crollato in tutto il mondo mentre i cellulari sono diventati quasi onnipresenti – la scienza non è riuscita a indicare una strada univoca rispetto all’efficacia dei divieti.

“Alcuni studi rilevano miglioramenti accademici modesti, altri un peso praticamente nullo, anche quando l’uso dei telefoni è diminuito in modo drastico. I vantaggi, se ci sono, a volte interessano chi a lezione fa più fatica, a volte le ragazze, altre volte i ragazzi. In alcuni casi le misure influiscono positivamente sulla frequenza scolastica o sul benessere, in altri no”, ha scritto Jill Barshay su The Hechinger Report.

Idealmente, i ricercatori prendono gli studenti e li dividono in modo casuale in due gruppi – al primo chiedono di consegnare i cellulari, al secondo li lasciano tenere – e poi misurano le conseguenze: è quello che si farebbe in una sperimentazione clinica, ma applicato a una politica educativa. Solo che analisi di questo tipo sono difficili da realizzare nelle scuole.

Finora solo lo studio indiano ci ha provato davvero: ha coinvolto una decina d’istituti d’istruzione superiore dell’Orissa, nell’est del paese, e ha assegnato in modo casuale gli studenti a due insiemi. Ha chiesto a quelli del primo di consegnare i cellulari all’inizio delle lezioni mentre quelli del secondo, il gruppo di controllo, continuavano ad averli in tasca o nello zaino. L’esperimento ha registrato il progresso più marcato in tutta la letteratura in termini di voti, in particolare per chi andava peggio.