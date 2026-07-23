Il 18 luglio è atterrato a Miami, negli Stati Uniti, il dissidente e artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ( nella foto ), uno dei fondatori del movimento San Isidro, un collettivo di artisti e intellettuali nato per difendere la libertà d’espressione a Cuba. “Otero Alcántara, arrestato nel 2021, ha passato gli ultimi cinque anni nella prigione di massima sicurezza di Guanajay, a ovest dell’Avana, accusato di oltraggio ai simboli nazionali e disordine pubblico”, scrive il sito cubano El Estornudo. È arrivato negli Stati Uniti grazie a un permesso umanitario temporaneo, dopo essere stato scarcerato il 9 luglio.