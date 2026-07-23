In molte zone il fumo ha tinto il cielo di grigio e arancione, ma il suo impatto sulla qualità dell’aria è variato a seconda dell’altitudine. Dove le particelle sono rimaste ad alta quota l’effetto è stato trascurabile, mentre dove si sono avvicinate di più al terreno le condizioni sono peggiorate significativamente. A Toronto la qualità dell’aria ha raggiunto livelli pericolosi, e nello stesso tempo gli abitanti della zona dovevano fare i conti con un’ondata di caldo estremo che ha accentuato i rischi per la salute.