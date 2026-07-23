Il minimalismo può favorire il benessere mentale, sostiene Psychology Today, anche perché semplifica la vita quotidiana: possedere meno oggetti significa dedicare meno energie a gestirli. I minimalisti dicono di avere una maggiore sensazione di controllo e anche una mente più lucida. Per adottare questo stile di vita, bisognerebbe fare periodicamente spazio in casa, eliminando il superfluo e donando ciò che non si usa più. Anche tenere le superfici il più libere possibile può contribuire a creare una sensazione di ordine.