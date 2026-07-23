Il 20 luglio la Commissione europea ha inflitto una multa di 550 milioni di euro al sito di commercio online cinese AliExpress per aver violato la legge sui servizi digitali. Secondo Bruxelles, spiega Le Monde, nel 2023 e nel 2024 la piattaforma controllata dal colosso del commercio online Alibaba non ha contrastato la vendita di prodotti vietati. Dopo il social media X, multato per 120 milioni di euro, e il negozio online Temu (duecento milioni), “è la terza volta che la commissione interviene da quando è entrata in vigore la legge sui servizi digitali. AliExpress è il sito di commercio online cinese che vende di più in Europa, con 193 milioni di clienti”. ◆