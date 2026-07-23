“Durante il discorso per il 47esimo anniversario della rivoluzione sandinista che nel luglio del 1979 rovesciò la dittatura della famiglia Somoza, il presidente autoritario del Nicaragua, Daniel Ortega, e la moglie e copresidente, Rosario Murillo, hanno annunciato che nel paese centroamericano non si terranno più elezioni”, scrive il sito indipendente Divergentes, la cui redazione lavora in esilio nella Costa Rica. Ortega, 80 anni e al potere ininterrottamente dal 2006, ha poi accusato i suoi oppositori di “usare le elezioni per arrivare al governo” e ha detto che, insieme all’assemblea nazionale, lavorerà per “bloccare l’attività di qualsiasi partito politico che aspiri a prendere il potere per via elettorale”. “Quest’annuncio”, scrive il New York Times, “ha messo fine in modo esplicito a ogni pretesa che il Nicaragua fosse ancora una democrazia”. Da anni la coppia governa con metodi sempre più autoritari. ◆